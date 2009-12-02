Проезд в Киевском метро снова может подорожать

В Киевской городской государственной администрации не исключают повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы со следующего года.

Об этом заявил начальник Главного управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ, сообщает газета «Сегодня» (№ 267 от 2 декабря).

Как сообщает издание, в Комиссию по вопросам бюджета Киевского городского совета передана подготовленная КГГА концепция приведения тарифов к экономически обоснованным.

Согласно документу, со следующего года проезд в наземном транспорте должен составлять 1,9 грн. вместо нынешних 1,5 грн., а в метро – 2,5 грн. (сейчас 1,7 грн.). В концепции также сказано, что повышения можно избежать, если в бюджете будут заложены деньги на компенсацию разницы в тарифах.

«Но я не исключаю повышения. Ситуация с наполнением казны не из лучших, транспортные предприятия практически банкроты. Если денег в бюджете не изыщут, придется повышать», - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.