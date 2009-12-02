Вице-консул Бразилии насмерть сбил человека
15:20, 02 декабря 2009Транспорт/Связь
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ДТП на Бориспольской трассе
Вице-консул Бразилии, который ехал в аэропорт встречать главу своего государства, насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, ДТП произошло вчера около 16.15.
По данным милиции, автомобиль дипломата двигался из Киева в направлении аэропорта “Борисполь” по крайней левой полосе, разрешенная скорость на которой составляет 130 километров в час.
Сбитым оказался сотрудник системы Департамента по вопросам исполнения наказаний Украины, 1966 года рождения.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
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