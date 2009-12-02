Госинспекция призывает остановить работы на линии скоростного в Киеве

Государственная жилищно-коммунальная инспекция призывает остановить реконструкцию линии скоростного трамвая в Киеве в связи с выявленными нарушениями при ее строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, трамвайная линия не может быть запущена в эксплуатацию, поскольку есть множество существенных нарушений, которые должны быть немедленно устранены.

Среди нарушений, выявленных в ходе проверки реконструкции Межведомственной рабочей группой, – укладка около 18 км несертифицированных железобетонных шпал, невыполнение технических условий «Киевводоканала» о переносе подземных коммуникаций, что может привести к технологичным авариям при эксплуатации скоростного трамвая. При этом на участке трамвайных путей от станции «Кольцевая дорога» до станции «Гната Юры» были выявлены повреждения железобетонных шпал, линия не была обеспечена температурно-напряженными бесстыковыми путями.

Кроме того, при проведении тендера заказчик реконструкции – КП «Киевпасстранс» необоснованно осуществил закупку 40 тыс. подкладок упругого крепления и 40 тыс. резиновых шумопонижающих прокладок на общую сумму более 5 млн. грн., из которых материалы на сумму свыше 4 млн. грн. не были и не могут быть использованы.

Начальник Госжилкоммунинспекции отметил, что местному бюджету нанесен ущерб на «десятки миллионов гривен», поскольку сдача объекта в эксплуатацию затянется на неопределенное время. В результате реконструкция всей скоростной линии трамвая обойдется местному бюджету более чем в 200 млн. грн.

Напомним, ранее планировалось первую очередь линии трамвая ввести в эксплуатацию до конца этого года.

По мнению А.МАЗУРЧАКА, ответственность за срыв сроков сдачи линии в эксплуатацию и увеличение стоимости реконструкции должен нести заказчик реконструкции – КП «Киевпасстранс», а также частично – производитель шпал.

Он также отметил, что материалы проверки будут переданы в Генеральную прокуратуру.

Справка УНИАН. Линия скоростного трамвая в Киеве является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпасстранс». Она пролегает от ст. «Старовокзальная» до ст. «Кольцевая дорога». Протяженность линии составляет 20,2 км, на ней находятся 12 станций, пропускная способность составляет 25 тыс. пассажиров в час. До реконструкции на линии эксплуатировалось около 100 трамвайных вагонов. Средняя эксплуатационная скорость трамвайных вагонов составляет около 40 км/ч, максимальная скорость – 80 км/ч.

8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от площади Победы до Кольцевой дороги с частичной заменой трассы.