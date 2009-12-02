К созданию электронного студбилета нужно допустить разные платежные системы

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) требует от Министерства образования и науки обеспечить доступ к участию в государственном эксперименте по созданию электронного студенческого билета, объединенного с платежной картой, другие платежные системы, помимо Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО на брифинге во вторник.

По его словам, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда в ходе этого эксперимента принимает только одна платежная система – Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП).

«АМК, учитывая то, что данный эксперимент заканчивается в 2010 году, выдвинул требования, чтобы в течении 9 месяцев до завершения этого срока Министерство образования и науки создало условия допуска на этот рынок других платежных систем» - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он сообщил, что в АМК обратились ряд банковских учреждений, «которые хотели бы принять участие в этом проекте».

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также отметил, что каких-либо жалоб от студентов ВУЗов, которые участвуют в данном проекте, не поступало, при этом подчеркнул, что «речь идет о том, что студенчество должно воспользоваться результатами конкуренции».

«Окончательное решение за Министерством образования и науки, так как они как государственное ведомство должны обеспечить развитие конкуренции» - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. С сентября 2006 года Министерство образования и науки Украины совместно с Национальным банком Украины начали эксперимент по внедрению информационно-аналитической системы учета и возмещение льгот, которые предоставляются студентам высших учебных заведений І – IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических училищ Украины на основе электронного студенческого билета единого образца с использованием технологии Национальной системы массовых электронных платежей и государственной информационно-производственной системы «Освита».

Системой предусмотрено внедрение многофункционального электронного студенческого билета единого образца с использованием технологии НСМЕП, который объединяет в себе функции студенческого билета и банковской платежной карты (чиповой).

В проекте участвую ряд вузов из разных областей Украины, в частности, НТУУ “Киевский политехнический институт”, Национальный транспортный университет, Киевский национальный университет технологии и дизайна, Львовский и Харьковский институты банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины, Украинская академия банковского дела Национального банка Украины.