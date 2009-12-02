Литовская ж/д инициирует создание координационного совета

«Литовская железная дорога» инициирует создание координационного совета по реализации контейнерного поезда «Викинг».

Об этом сегодня в ходе презентации поездов комбинированного транспорта «Викинг» и «Zubr” сообщил генеральный директор “Литовской железной дороги” Стасив ДАЙЛИДКА.

“Важным шагом должно стать создание координационного совета, цель которого – полная координация действий по организации курсирования поезда “Викинг”. В функции совета также должна входить работа по привлечению дополнительных грузопотоков, презентация проекта, анализ рынка и дальнейшее совершенствование предоставляемых услуг”, - сказал он.

В свою очередь заместитель гендиректора “Укрзализныци” Виктор ЧОРНЫЙ сообщил, что сегодня на заседании, которое проходит при участии Укрзализныци”, а также Литовской, Латвийской, Эстонской, Казахстанской, Грузинской железных дорог и пр., планируется согласовать конкурентоспособные тарифы на поезда «Викинг» и «Zubr” на 2010 фрахтовый год.

Как отметил он, поезд “Викинг” конкурентоспособен по тарифам по сравнению с автомобильным транспортом. “В плане тарифов, по 20-футовым контейнерам стоимость перевозки фактически в 2 раза меньше, чем на автотранспорте", - сказал он. В то же время стоимость перевозки 40-футовых контейнеров, по словам В.ЧОРНОГО, почти соответствует перевозке их автотранспортом. "Мы немножко поработаем и сможем усилить конкурентоспособность нашей тарифной политики”, - сказал он.

Заместитель гендиректора “Укрзализныци”также сообщил, что, несмотря на кризис, который повлек за собой снижение объемов перевозок, необходимо развивать проект “Викинг”, поскольку он является конкурентоспособным по сравнению с другими видами транспорта, в частности, это и скорость доставки, и сохранность грузов, и сокращение пересечения границ, упрощение таможенных процедур. “На сегодня принято общее решение под эгидой Минтранссвязи о том, что коль проект живой, коль это кратчайший путь из Черноморского региона в страны Скандинавии и Балтии, он должен быть в более широком формате и охват стран этим проектом может объективно конкурировать с морским путем с Ближнего Востока в Северную Европу, Скандинавию”, - отметил В.ЧОРНЫЙ.

Справка УНИАН. Созданный железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины проект поезда комбинированного транспорта "Викинг" в 2003 году соединил регионы Черного и Балтийского морей по маршруту Одесса (Ильичевск)-Киев-Минск-Клайпеда и обратно. Прохождение поезда по территории трех государств осуществляется за 2,4 суток, длина маршрута составляет 1753 км.