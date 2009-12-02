ТИС построит к концу 2010 г. первую очередь терминала

Компания «Трансинвестсервис» (ТИС) планирует завершить строительство первой очереди контейнерного терминала в порту «Южный» к концу 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам ведущий технолог контейнерного терминала Сергей ГОРДИЕНКО.

При этом он отметил, что уже в первом квартале 2010 года терминал сможет принимать для обработки первые контейнерные грузы. «В следующем году мы запускаемся, и первый этап контейнерного терминала рассчитан на 430 тыс. TEU в год. Следующий этап будет 2 млн. TEU в год», – отметил он, уточнив, что сроки завершения второго этапа будут зависеть от наличия грузов.

По данным С.ГОРДИЕНКО, длина причала составит 486 метров, глубина – 15 метров. «На данный момент таких глубин нет ни в Ильичевске, ни в Одессе», – отметил он, сообщив, что длина причала позволяет принимать большие суда вместимостью 20 контейнеров.

Он также сообщил, что планируется строительство новой железнодорожной ветки контейнерного терминала, которая позволит обрабатывать пять маршрутных поездов в сутки. Вместимость станции составит около 1 тысячи контейнеров.

По словам С.ГОРДИЕНКО, строительство контейнерного терминала ведется за собственные средства ТИС, объем инвестиций на данном этапе составляет порядка 300 млн. долл., включая строительство терминала и закупку техники.

Справка УНИАН. ООО «Трансинвестсервис» занимается перевалкой зерновых и минеральных удобрений, хранением грузов. На сегодняшний день компания ТИС является крупнейшим частным терминальным оператором, работающим в портах Украины. Через терминалы ТИС проходит около 30% зерна и 25% руды от годового грузооборота всех портов Украины.

Морской торговый порт «Южный» создан в 1978 году. Морпорт расположен в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от Одессы, соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м. Порт способен перерабатывать до 15 млн. тонн грузов в год.