Железные дороги в декабре обсудят вопрос снижения тарифов

Железные дороги стран – участников проектов комбинированных поездов «Викинг» и Zubr в декабре намерены обсудить вопрос снижения тарифов на 40-футовые и 30-футовые контейнеры.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«В третьей декаде декабря мы еще раз соберемся и эту проблему рассмотрим, и по 40-футовым, и по 30-футовым контейнерам. И думаю, что до Нового года мы объявим уровень тарифов на эти виды контейнеров на 2010 фрахтовый год», - сказал он.

По данным начальника Одесской железной дороги Ильи ЛЕВИЦКОГО, сравнительный анализ автомобильных и железнодорожных тарифов показывает, что железнодорожный транспорт конкурентоспособен при перевозке 20-футовых контейнеров. В частности, он сообщил, что стоимость перевозки одного контейнера от Ильичевска до Таллинна (направление поезда Zubr) составляет 2800 долларов - как для 20-футового, так и для 40-футового.

В то же время в составе поезда стоимость перевозки 20-футового контейнера составляет 1420 долларов, 40-футового – 2765 долларов. Таким образом, отметил И. ЛЕВИЦКИЙ, необходимо дополнительно пересмотреть этот тариф.

В.ЧОРНЫЙ также сообщил, что поезд Zubr начнет регулярное движение по мере необходимости – при наращивании грузопотока. По его словам, первые рейсы поезда на нерегулярной основе по Украине уже были осуществлены.

В свою очередь, первый заместитель директора ГП «Лиски» Виктор ПЕТРОВ сообщил, что первые рейсы из Украины в Эстонию в рамках поезда Zubr могут начаться в декабре этого года. Он отметил, что для этого есть соответствующий грузопоток, в частности, высказывают свою заинтересованность ферросплавные заводы.

Справка УНИАН. Созданный железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины проект поезда комбинированного транспорта "Викинг" в 2003 году соединил регионы Черного и Балтийского морей по маршруту Одесса (Ильичевск)-Киев-Минск-Клайпеда и обратно. Прохождение поезда по территории трех государств осуществляется за 2,4 суток, длина маршрута составляет 1753 км.

Zubr – контейнерный поезд, предусматривающий маршрут Украина-Беларусь-Латвия-Эстония. На сегодня на регулярной основе поезд курсирует на направлении Беларусь-Латвия. Первый демонстрационный рейс поезда состоялся в июне 2009 года из Белоруссии в Латвию. В сентябре 2009 года в Таллинне железнодорожные администрации Белоруссии, Латвии и Эстонии проголосовали за присоединение «Укрзализныци» к проекту поезда Zubr. Это позволило участникам проекта предложить своим клиентам маршрут контейнерного поезда, который соединяет Балтийское и Черное моря, а также порты Таллинн, Мууга, Рига, Ильичевск и Одесса.

Протяженность маршрута от Ильичевска до Таллинна свыше 2 тыс. км, время в пути – 3,25 суток.