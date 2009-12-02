Крюковский ВСЗ планирует сократить производство грузовых вагонов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) по итогам 2009 года планирует сократить производство грузовых вагонов в 2,2 раза, или на 3527 штук – до 3 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

«В этом году, думаю, мы произведем тысячи три грузовых вагонов», – сказал он.

По его словам, основные партии вагонов экспортируются в Россию, Казахстан, страны Балтии, Беларусь и Иран.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 6400 грузовых вагонов, а произвел – 6527.