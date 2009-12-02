«Киевпасстранс» опровергает информацию о скоростном трамвае

Генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ опровергает информацию заместителя министра по вопросам ЖКХ, председателя межведомственной рабочей группы по проверке состояния реконструкции линии скоростного трамвая в Киеве Александра МАЗУРЧАКА о необходимости приостановки реконструкции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам Н.ЛАМБУЦКОГО, «сегодня нет оснований даже говорить о том, чтобы приостанавливать реконструкцию». Он назвал это не чем иным, как политической игрой.

«Некорректно критиковать незавершенное строительство. Есть технологический процесс, и мы его соблюдаем. Так, например, нас упрекают, что не сварено 13 км рельсов. Они и не должны быть уже сварены – они сейчас выложены, потом будут выравниваться и только после этого свариваться. Именно так делается по техническим требованиям, и мы укладываемся во все графики. То же самое и с техническими требованиями ОАО «Киевводоканал» – конечно же, все они будут выполнены, будут выполнены требования всех служб», – сказал он.

Относительно заявления о напрасно потраченных 4 млн. грн. Н.ЛАМБУЦКИЙ отметил, что есть определенные проблемы с несвоевременной поставкой материалов, однако они сейчас решаются в судебном порядке, и эти средства будут возвращены городу.

По словам Н.ЛАМБУЦКОГО, технические требования по строительству колеи выполняются. Обычно, сказал он, при строительстве использовались элементы железнодорожной колеи, которая на 4 мм уже трамвайной, что приводило к повышению шума и более быстрой изнашиваемости. Теперь, благодаря тому, что полностью выдержаны все технические требования, трамвай будет менее шумным, более скоростным, а колеи прослужат более продолжительный срок. За последние 20 лет линии такого уровня и такого качества на территории СНГ не строились, сказал Н.ЛАМБУЦКИЙ.

Кроме того, сказал он, на завершение строительства линии скоростного трамвая нужно около 30 млн. грн. в этом году и 94 млн. грн. в следующем.

«Цифра в 200 млн. грн. не отвечает действительности, и мы можем предоставить все документы, это подтверждающие. Кроме того, мы можем доказать, что и другая информация А.МАЗУРЧАКА, касающаяся использования некачественных материалов, не отвечает действительности», – сказал Н.ЛАМБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, А.МАЗУРЧАК заявил, что Государственная жилищно-коммунальная инспекция призывает остановить реконструкцию линии скоростного трамвая в Киеве в связи с выявленными нарушениями во время ее строительства.

По его словам, трамвайная линия не может быть запущена в эксплуатацию, поскольку есть множество существенных нарушений, которые должны быть немедленно устранены.

Среди нарушений, обнаруженных во время проверки реконструкции Межведомственной рабочей группой, – укладка около 18 км несертифицированных железобетонных шпал, невыполнение технических условий «Киевводоканала» о переносе подземных коммуникаций, что может привести к технологическим авариям во время эксплуатации скоростного трамвая. При этом на участке трамвайной линии от станции «Кольцевая дорога» до станции «Гната Юры» были выявлены повреждения железобетонных шпал, линия не была обеспечена температурно-напряженными бесстыковыми рельсами.

Кроме того, при проведении тендера заказчик реконструкции – КП «Киевпасстранс» необоснованно осуществил закупку 40 тыс. подкладок упругого крепления и 40 тыс. резиновых шумоснижающих прокладок на общую сумму более 5 млн. грн., из которых материалы на сумму свыше 4 млн. грн. не были и не могут быть использованы.

Начальник Госжилкоммунинспекции отметил, что местному бюджету нанесен ущерб на «десятки миллионов гривен», поскольку сдача объекта в эксплуатацию затянется на неопределенное время. В результате реконструкция всей скоростной линии трамвая обойдется местному бюджету более чем в 200 млн. грн.

Ранке планировалось первую очередь линии трамвая ввести в эксплуатацию до конца этого года.

А.МАЗУРЧАК отметил, что материалы проверки будут переданы в Генеральную прокуратуру.

Справка УНИАН. Линия скоростного трамвая в Киеве является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпасстранс». Она пролегает от ст. «Старовокзальная» до ст. «Кольцевая дорога». Протяженность линии 20,2 км, на ней расположено 12 станций, пропускная способность составляет 25 тыс. пассажиров в час. До реконструкции на линии эксплуатировалось около 100 трамвайных вагонов. Средняя эксплуатационная скорость трамвайных вагонов составляет около 40 км/час., максимальная скорость – 80 км/час.

8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от площади Победы до Кольцевой дороги с частичной заменой трассы.