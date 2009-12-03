АвтоВАЗ получит 12 млрд. руб. господдержки

Правительство России выделит первый транш госпомощи ОАО "АвтоВАЗ" в размере 12 миллиардов рублей уже в декабре нынешнего года, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в среду журналистам, сообщает РИА Новости.

"Готовим постановление правительства о внесении в уставный капитал "Ростехнологий" 12 миллиардов рублей, которые потом поступят в "АвтоВАЗ", - сказал глава Минфина.

По его словам, первый транш господдержки "АвтоВАЗа" поступит уже в декабре, "остальное - позднее".

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе "АвтоВАЗ" и его акционеры - Renault, "Ростехнологии" и "Тройка диалог" - подписали соглашение о намерениях по реструктуризации автогиганта. Документ предусматривает, что Россия поддержит завод деньгами, а Renault - технологиями, которые сейчас крайне необходимы российскому автопрому.

Как заявлял премьер-министр РФ Владимир Путин, российские власти выделят на развитие предприятия и решение социальных проблем около 50 миллиардов рублей, возможно, будут капитализированы выданные ранее кредиты, тогда объем поддержки составит 75 миллиардов рублей. Именно таким, по оценкам топ-менеджмента "АвтоВАЗа", до конца года будет долг завода.

Решение, как именно "АвтоВАЗу" будут перечислены средства для реструктуризации, будет принято до 1 марта, сообщил глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов. Позднее вице-премьер Игорь Сечин заявил, что финансовая помощь "АвтоВАЗу" может поступить уже в декабре 2009 года - январе 2010 года.

В свою очередь, Renault-Nissan в самое ближайшее время предоставит средства в размере 300 миллионов евро - по словам Путина, пока в виде технологий, а в будущем возможны и прямые инвестиции. На эту сумму будет поставлено технологическое оборудование: на 240 миллионов евро - от Renault, на 60 миллионов - от Nissan.