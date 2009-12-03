«Укрзализныця» назначила 26 дополнительных поездов

«Укрзализныця» по состоянию на 3 декабря назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, железнодорожники работают над обеспечением пиковых перевозок пассажиров на новогодние и рождественские праздники. В частности, девять поездов назначила Юго-Западная железная дорога; по пять — Одесская и Приднепровская железные дороги; по три — Южная и Львовская, один дополнительный назначила Донецкая железная дорога. Кроме того, 18 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.