Тюки от 10 кг можно передавать только через багажное отделение ж/д

С 1 декабря 2009 года на железных дорогах Украины изменяется порядок оформления услуги «экспресс-передача»: оформить экспресс-передачу весом от 10 кг и больше теперь можно только через багажные отделения железнодорожных вокзалов (как багаж или грузобагаж по установленным тарифам) и отправить графиковыми багажными вагонами.

Об этом УНИАН сообщила пресс-службе «Укрзализныци».

Тюки весом до 10 кг включительно граждане могут передать по собственному желанию как через багажное отделение, так и через работников вокзалов и начальников поездов. Оформить экспресс-передачу, как и раньше, можно лишь на поезда, которые курсируют по территории Украины.

Новые правила по услуге «экспресс-передача» введены с целью повышения качества обслуживания пассажиров, а также для обеспечения надлежащих условий труда поездных бригад.