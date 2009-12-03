УЗ с начала года обустроила 44 вокзала удобствами для инвалидов

С января по ноябрь текущего года на 44 вокзалах Украины обустроены пандусы, переходы, специальные перила, съезды, пешеходные дорожки и другие удобства для людей с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, еще на 33 вокзалах и станциях продолжаются соответствующие работы. Кроме того, на 14 вокзалах Украины обустроены залы ожидания и комнаты отдыха для инвалидов и пассажиров с детьми. Также на 14 вокзалах в этом году появились специальные пиктограммы и плазменные телеэкраны. Для удобства пассажиров с недостатками слуха или зрения вокзалы и станции Украины оснащают специальными светильниками, голосовыми устройствами, на пол наносятся контрастные отметки и т.п.

На протяжении текущего года на 26 вокзалах установлены таксофоны и кнопки вызова персонала на удобной для инвалидов на тележках высоте. Постоянно работают группы, которые оказывают помощь людям с ограниченными физическими возможностями, обеспечивают им доступ в залы ожидания, к билетным кассам, к камерам хранения, таксофонам и туалетам.

На привокзальных площадях отводятся специальные места для удобной парковки автомобилей инвалидов. С работниками, причастными к обслуживанию пассажиров с особыми потребностями, регулярно проводятся инструктажи.

Согласно сообщению, на сегодняшний день на железных дорогах Украины эксплуатируются 19 пассажирских вагонов, приспособленных для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Эти вагоны обеспечены специальными подъемниками и салонными тележками, которые дают возможность передвигаться по проходу вагона.