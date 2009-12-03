Telenor планирует занять 8% сотового рынка Индии

Норвежская телекоммуникационная компания Telenor в четверг стала 12-м мобильным оператором Индии и поставила перед собой цель получить 8 процентов рынка к 2018 году.

Telenor, в прошлом году купившая индийскую телекоммуникационную фирму Unitech Wireless, подразделение компании Unitech Ltd, предоставляет услуги под брендом Uninor в семи из 22 мобильных зон Индии и планирует начать свои операции еще в пяти зонах в начале следующего года.

Низкие тарифы привели к резкому росту мобильного рынка в Индии - за 10 лет число пользователей мобильных услуг возросло с 1 миллиона до 480 миллионов, однако компании сообщают о снижении пользования мобильными услугами, а вместе с тем и об ослаблении роста выручки. сообщает Рейтер.