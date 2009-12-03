Прибыль Bombardier упала на 26% за квартал

Прибыль канадского производителя самолетов и железнодорожного транспорта Bombardier Inc снизилась на 26 процентов в третьем квартале из-за резкого спада активности в аэрокосмическом секторе.

Прибыль в третьем квартале составила $168 миллионов или девять центов на акцию в сравнении с $226 миллионами или 12 центами на акцию годом ранее.

Выручка Bombardier составила $4,60 миллиарда.

Показатели совпали с предположениями аналитиков.

Выручка Bombardier Aerospace, подразделения компании, занимающегося авиастроением, упала на 9 процентов до $2,06 миллиарда.

Выручка Bombardier Transportation, занимающегося железнодорожным транспортом, выросла на 11 процентов до $2,53 миллиарда, сообщает Рейтер.