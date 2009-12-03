Volkswagen купит 49,9% Porsche AG

Volkswagen должна закончить первую стадию объединения с группой Porsche SE после покупки 49,9 процента акций производителя спортивных автомобилей Porsche AG на следующей неделе, заявляет VW.

"Volkswagen уже сейчас является одним из самых успешных мультибрендовых автопроизводителей", - сказал председатель совета директоров VW Мартин Винтеркорн.

"Теперь, вместе с Porsche, мы совершим еще один огромный шаг к вершине".

Новая группа будет контролировать 10 брендов, добавив бренд Porsche к известным всему миру Audi, Bentley, Bugatti, Skoda, Seat и Lamborghini.

VW, крупнейший европейский автопроизводитель, собирается приобрести 49 процентов акций компании Porsche AG, принадлежащей холдингу Porsche Automobil Holding SE, контролируемого семьями Пих и Порше.

VW поставляет комплектующие для трети всех моделей, выпускаемых Porsche, включая корпуса четырехдверных моделей Cayenne и Panamera, и думает расширить сотрудничество.

Ранее Porsche стремилась получить полный контроль над Volkswagen, чтобы иметь доступ к ключевым компонентам и технологиям для выпуска моделей, удовлетворяющих новым жестким экологическим правилам ЕС. Porsche удалось получить немногим более половины акций VW.

Однако Porsche была вынуждена обратиться за помощью к Volkswagen после того, как ее план взять соперника под контроль обернулся против нее. Компания попала в затруднительное положение, взяв взаймы более 10 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что VW заплатит в общей сложности 3,9 миллиарда евро за 49,9 процента акций Porsche AG, сообщает Рейтер.