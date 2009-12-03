МТС хочет купить оператора Евротел

Крупнейший сотовый оператор России компания МТС подала заявку на покупку частного магистрального оператора Евротел, который может помочь значительно ускорить расширение компании на рынке широкополосного доступа в интернет.

Проникновение мобильной связи в России уже превысило 100 процентов, и крупнейшие мобильные операторы делают ставку на развитие услуг доступа в интернет, которые в будущем могут стать крупнейшим источником их доходов.

МТС подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку 100 процентов Евротела, сообщила представитель МТС Елена Кохановская, добавив, что окончательное решение о покупке будет приниматься после получения разрешения ФАС.

В октябре МТС закрыла сделку по покупке у АФК Системы 51 процента поставщика комбинированных телекоммуникационных услуг Комстар за $1,35 миллиарда - давно ожидаемый шаг после покупки Голден Телекома Вымпелкомом в начале 2008 года за $4,3 миллиарда.

"Аренда каналов в среднем сейчас растет (в цене) ежегодно на 35 процентов, и эта сделка очень важна для МТС с точки зрения сокращения затрат", - сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Президент МТС Михаил Шамолин ранее говорил, что компания потратит порядка $200 миллионов на строительство собственных магистральных сетей в ближайшие три года с целью увеличить их протяженность до 60.000-70.000 километров с 12.000 километров готовых сетей. Еще 11.000 километров находится на различных стадиях строительства.

Приобретение Евротела добавит порядка 20.000 километров, столько составляет длина магистральной сети оператора, цитирует генерального директора Евротела Михаила Столярова газета Ведомости.

"Мы считаем поступившую новость умеренно положительной для котировок бумаг МТС, а стратегию расширения собственной транспортной сети - вполне рациональной и целесообразной", - отмечают аналитики Уралсиба.