СК «Омега» застраховала авиакомпанию «АэроСвит»

Страховая компания «Омега» заключила договор обязательного страхования членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что общая страховая сумма по договору составила почти 17 млн. грн.

Также сообщается, что согласно договору объектом страхования является жизнь и здоровье членов экипажа воздушного судна и другого авиаперсонала.

Справка УНИАН. Страховая компания «Омега» (г. Киев) зарегистрирована 10 ноября 1994 г. в форме закрытого акционерного общества.

СК «Омега» в январе-сентябре т.г. собрала страховых платежей на сумму 148,6 млн. грн., страховые выплаты составили 25,14 млн. грн. Активы компании на конец сентября 2009 года составили 708,37 млн. грн., собственный капитал – 590,99 млн. грн., страховые резервы – 100,5 млн. грн.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.