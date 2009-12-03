ГАИ с начала года аннулировала лицензии в 15 автошкол

На протяжении этого года Государственная автоинспекция по результатам проверки из-за низкого качества подготовки водителей лишила лицензий 15 автошкол.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, такие проверки будут продолжаться и в дальнейшем, в частности, - в следующем году.

Продолжая тему подготовки водителей, С.КОЛОМИЕЦ отметил, что во время проверок оказалось, что "явка на экзамены составляет 40-48%, а когда мы начали уделять больше внимания, то оказалось, что процент тех, кто сдал экзамены, уменьшился с 70 до 40 процентов...”.

Как сообщал УНИАН, 22 октября С.КОЛОМИЕЦ сказал, что «через месяц начинается аккредитация в ГАИ всех заведений, осуществляющих подготовку водителей», заметив, что сейчас наблюдается достаточно низкий уровень подготовки.