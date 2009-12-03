ЮЗЖД в ноябре превысила показатели нагрузки вагонов на 5,5%

В этом году в ноябре Юго-Западная железная дорога превысила показатели нагрузки вагонов на 5,5%, по сравнению с ноябрем 2008 г., - с 39 тыс. 241 до 41 тыс. 412 вагонов.

По информации пресс-службы, в прошлом месяце ЮЗЖД больше всего перевезла строительных материалов – 53% и зерновых – 22% от всех грузов, 7% составила лесная продукция, остальные грузы – цемент, утиль черных металлов, нефтепродукты, промышленное сырье, продовольственные товары и цветная руда.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2009 г. Юго-Западная железная дорога для нагрузки использовала 46 тыс. 557 вагонов, что на 3 тыс. 073 вагона больше, чем в сентябре 2009 г., а для выгрузки – 32 тыс. 780 вагонов, что превышает сентябрьские показатели на 1 тыс. 383 вагона.