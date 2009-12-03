В ноябре количество судопроходов по ГСХ Дунай-Черное море выросло на 40%

В ноябре т.г. по глубоководному судовому ходу «Дунай – Черное море» прошло 150 судов, что по сравнению с ноябрем 2008 г. на 43 единицы, или 40% больше. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Дельта-Лоцман».

Согласно сообщению, это второй показатель по количеству судозаходов за один месяц за весь период со времени восстановления судоходства в апреле 2007 года.

Напомним, рекорд – 180 судозаходов – пришелся на август 2009 года. Третий показатель – октябрь 2008 года – 144 судозахода.

Согласно сообщению, по сравнению с октябрем 2009 г. количество судопроходов в ноябре 2009 г. на 7 судов больше (в октябре 2009 г. через гирло Быстрое прошло 143 судна).

Как отмечается в сообщении, украинский ГСХ опережает и своего румынского конкурента: в ноябре 2009 г. по Сулинскому каналу (Румыния) осуществлено 108 судопроходов.

Кроме того, в ноябре 2009 года через ГСХ перевезено 219,2 тыс. тонн грузов, что на 46% больше, чем в предыдущем месяце (в октябре 2009 года – 118,5 тыс. тонн грузов).

«Украинский ГСХ конкурентоспособен. Показатели количества судозаходов и грузопотоков через гирло Быстрое - яркое тому подтверждение. Системно прилагая усилия, с каждым месяцем Украина укрепляет свои позиции в Придунавье и доказательством этому служит сухая статистика», - отметил директор ГП «Дельта-лоцман» Александр ГОЛОДНИЦКИЙ. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что ограждающая дамба морского подходного канала в полном объеме выполняет свои функции.

Увеличить загрузку также позволяют удобное соединение с морем, возможность круглосуточного и двустороннего движения и более низкие (на 40-60%), чем в Румынии, тарифы, отмечает директор ГП «Дельта-лоцман».

Согласно сообщению, в целом за 11 месяцев 2009 г. по глубоководному судовому ходу «Дунай – Черное море» прошло 1 274 судна. Несмотря на экономический кризис и существенное падение грузопотоков и судозаходов в январе-мае 2009 г., средний показатель текущего года имеет тенденцию к увеличению на 10% по сравнению с прошлым. Напомним, за 11 месяцев 2008 г. было осуществлено 1 156 судозаходов.

В 2009 году через ГСХ прошли суда под флагами разных стран, а именно: Украины, России, Сьерра-Леоне, Турции, Молдовы, Панамы, Мальты, Болгарии, Либерии и т.д. Из них под украинским флагом – 1 504 судна (44,7% от общего количества судозаходов), под иностранным флагом – 1 859 судов (55,3%).

Справка УНИАН. Глубоководный судовой ход «Дунай – Черное море» - один из элементов программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Основные составляющие: общая длина – 172,2 км трассы, которая состоит из: морского подходного канала (длина 3,4 км); русловой части от устья Быстрое до Рени (длина 168,8 км); ограждающей дамбы на баровой части (длина 2,730 км); струенаправляющей дамбы; берегоукреплений на участках в устье Быстрое. Общая бюджетная стоимость – 543,5 млн. грн.

За период с момента восстановления судоходства по ГСХ «Дунай - Черное море» (апрель 2007 года по 17 ноября 2009 года) через устье Быстрое прошло 3 280 судов, которыми перевезено около 3,05 млн. тонн. грузов. Средний модуль суден, которые проходили через ГСХ растет, - от 6,9 куб. м на начало января 2009 года до 8,3 куб. м на конец августа 2009 года.

По прогнозам, после полного восстановления ГСХ «Дунай - Черное море» 60% дунайского грузопотока перейдет в украинскую дельту Дуная.