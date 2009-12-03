Трое подозреваемых в подрыве "Невского экспресса" - славяне

Трое подозреваемых в подрыве "Невского экспресса", на которых были составлены фотороботы, имеют славянскую внешность, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, только один мужчина из четырех подозреваемых - кавказец.

Напомним, подрыв поезда N166 Москва-Петербург "Невский экспресс" был произведен 27 ноября в 21:34 мск. ЧП произошло на перегоне Алешинка-Угловка на границе Тверской и Новгородской областей между 285 и 286 км трассы. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин отмечал, что тактика организаторов взрыва на пути следования скоростного поезда аналогична методам боевиков на Северном Кавказе, сообщает k2kapital.