Мост через Темзу продан с аукциона в Лондоне

Старинный мост через реку Темза в центральной Англии продан в четверг с аукциона в Лондоне за 1,08 миллиона фунтов стерлингов, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си. Свинфордский мост в городке Эйншем в графстве Оксфордшир был сооружен в 1767 году, а его деятельность по сей день регулирует специальный акт британского парламента. Закон тогда даровал право собственности на мост и доходы от сбора платы за проезд по нему графу Абингдонскому и его наследникам.

Доходы от взимания платы за пользование мостом при этом не облагаются никакими налогами. В настоящее время мост, который, по иронии судьбы, располагается на территории избирательного округа лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании Дэвида Кэмерона, приносит примерно 195 тысяч фунтов стерлингов ежегодно.

Водители легковых автомобилей, следующие в Оксфорд, должны заплатить за проезд по мосту 5 пенсов, грузовики - 50 пенсов. Местные жители ранее высказывались за отмену платы за проезд по мосту, особенно в часы пик, когда на дороге возникают огромные пробки. Пока неизвестно, как распорядится судьбой переправы ее новый владелец, которому в "довесок"к мосту в собственность достался и каменный коттедж поблизости.