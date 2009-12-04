Airbus опережает Boeing

Европейский концерн Airbus по итогам 11 месяцев 2009 г получил 194 заказа на самолеты и значительно опережает американский Boeing, сообщает k2kapital.

Только в конце ноября концерну удалось получить заказ сразу на 52 аэробуса А320, которые являются базовой моделью в этом классе выпускаемых концерном среднемагистральных пассажирских авиалайнеров. Концерн не называет клиента, который сделал заказ сразу на $4 млрд., сообщают агентства.

Airbus ставил перед собой задачу получить 300 заказов в текущем году, но его руководители признали, что в связи с кризисом эта цель недостижима. Более того, из 225 предварительных заказов был аннулирован 31 заказ.

За указанный период Airbus поставил различным авиакомпаниям 437 самолетов, в том числе 7 самых крупных в мире авиалайнеров А380. Концерн надеется повторить свой рекорд по поставкам 2008 года, когда число проданных самолетов достигло 483 единиц.

Американский Boeing по итогам 11 месяцев имеет всего 93 твердых заказа. Из 204 предварительных заказов 111 были аннулированы.