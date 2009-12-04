ЮЗЖД отремонтировала свыше 4,5 тыс. грузовых вагонов

За 11 месяцев 2009 года служба вагонного хозяйства Юго-Западной железной дороги отремонтировала в условиях депо 4520 грузовых вагонов, перевыполнив план на 3,1%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, кроме этого, железнодорожники отремонтировали 905 частных вагонов, из них в условиях депо – 706 и капитальным видом ремонта – 199 вагонов.

Также было отремонтировано 486 вагонов предприятий Юго-Западной железной дороги: 143 – капитальным и 343 – деповским видами ремонта.

На протяжении 11 месяцев этого года ЮЗЖД произвела ремонт с изменением элементов 2938 колесных пар: грузовых – 2304, пассажирских – 634.