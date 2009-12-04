В Херсонской области закрыта навигация маломерных судов

В Херсонской области закрыта навигация для маломерных судов на водных объектах области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение от 30 ноября 2009 года №1454 подписал заместитель председателя ОГА Анатолий ОСИННИЙ.

В частности, указанным документом навигация для этих судов на водных объектах Херсонской области закрыта с 1 декабря 2009 года до 1 апреля 2010 года.

Данное распоряжение было издано по ходатайству Нижнеднепровского регионального представительства Главной государственной инспекции Украины по безопасности судоходства от 16 ноября 2009 года, а также в соответствии с пунктом 4.1 Правил пользования маломерными судами на водных объектах Херсонской области, утвержденных решением областного совета от 26 июня 2007 года №346.