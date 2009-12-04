Вторые выходы в метро Киева будут открытыми вечером

С завтрашнего дня все выходы со станций столичного метрополитена заработают в своем привычном режиме, их не будут закрывать после 19.00, а также в выходные и праздничные дни.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Станции метрополитена «Нивки», «Героев Днепра», «Позняки» и «Крещатик» будут открыты для киевлян в полном объеме.

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, закрытие дополнительных выходов на четырех станциях метрополитена – личная инициатива руководства коммунального предприятия, которую столичная власть не поддерживает.

«Дополнительные выходы со станций метро «Нивки», «Героев Днепра», «Позняки» и «Крещатик» не будут закрывать в любом случае. На этих станциях наибольший пассажиропоток именно в выходные и праздничные дни, ведь от них курсируют основные пригородные маршруты, которыми пользуются киевляне. Мэр Киева взял этот вопрос под личный контроль. Поэтому горожане и в дальнейшем смогут свободно пользоваться этими станциями метро», - сказал Д.БАСС.