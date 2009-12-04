Комитет промполитики обратится к Кабмину и Укрзализныце

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины на основании официального запроса «Лугансктепловоза» обратится к Кабинету министров и «Укрзализныце» с просьбой, по возможности, утвердить в ближайшее время результаты проведенных тендеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, такое решение было принято вчера, 3 декабря, по итогам заседания комитета, на котором были рассмотрены проблемные вопросы предприятия.

Основная задача, которая стоит сегодня перед "Лугансктепловозом", – погасить четырехмесячную задолженность по зарплате. По данным генерального директора предприятия Виктора БЫКАДОРОВА, задолженность с учетом всех начислений составляет около 40 млн. грн.

В то же время государство в этом году возместило предприятию НДС на сумму более 90 млн. грн., сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В.БЫКАДОРОВ объяснил, что причиной отсутствия средств на выплату заработной платы является резкий спад объема заказов в нынешнем году, большую часть которых делает Российская Федерация. Кроме того, предприятие рассчитывало на заказы «Укрзализныци» на условиях лизинга, тендеры по которым были проведены в этом году и до сих пор не акцептованы (не утверждены – УНИАН).

Полученные заказы должны стать основой для благополучной работы предприятия в ближайшие несколько месяцев. Кроме этого, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, еще одним источником оздоровления финансовой ситуации на предприятии и, как следствие, погашения задолженности по зарплате может стать остаток по возмещению НДС за этот год.

«Мы инициировали эту встречу, чтобы разобраться в проблеме и найти реальные варианты ее решения. И если бы вы пришли со своей проблемой несколько раньше, можно было бы предотвратить последствия ситуации, сложившейся на сегодня. Комитет решает проблемы предпринимателей независимо от их политической принадлежности: как это было, например, с химиками, металлургами, авиастроительной отраслью», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, недавно Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой лично разобраться с ситуацией на предприятии «Лугансктепловоз» и принять меры относительно погашения задолженности по зарплате и его производственных перспектив на 2010 год.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

В ноябре 2009 года регистратор ценных бумаг компании "Центр-Регистратор" списал 76% акций холдинговой компании "Лугансктепловоз" со счета русской "Управляющей компании "Брянский машиностроительный завод" в пользу ФДМ Украины.

Конкурс по продаже государственного пакета акций ХК "Лугансктепловоз" (76%) может состояться в конце марта - начале апреля 2010 г.