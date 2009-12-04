Ющенко подписал закон об использовании радиочастот

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (об обеспечении эффективного использования радиочастотного ресурса)".

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, 18 ноября Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на данный закон.

Согласно закону, основаниями для переоформления лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, кроме предусмотренных Законом «О радиочастотном ресурсе Украины», является реорганизация юридического лица путем распределения, выделения и совместное заявление субъектов хозяйствования о перераспределении между ними радиочастотного ресурса, определенного в лицензиях.

При этом при реорганизации путем распределения или выдела полученные лицензии могут быть переоформлены на субъект хозяйствования, который реорганизуется, и (или) на субъектов хозяйствования, которые образуются в результате реорганизации.

Президент отмечал, что данным законом никаких требований к образуемым в результате такой реорганизации юридическим лицам относительно их способности осуществлять деятельность, связанную с использованием радиочастотного ресурса, не устанавливается.

По мнению Президента, данный закон не определяет и обязательных критериев перераспределения радиочастотного ресурса по совместному заявлению субъектов хозяйствования, порядка переоформления лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в связи с перераспределением между субъектами хозяйствования выделенного им радиочастотного ресурса. Не предусматривается также распределение такого радиочастотного ресурса на конкурсных или тендерных принципах.