«Укртелеком» и «Киевстар» согласовали новые ставки

Компании «Укртелеком» и «Киевстар» 3 декабря завершили переговорный процесс и подписали соглашения, в которых учтены новые ставки межоператорских расчетов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Киевстара», также принято решение о пересмотре условий использования «Киевстаром» кабельной канализации электросвязи «Укртелекома».

Согласно сообщению, в ходе обсуждения рассматривались различные варианты условий сотрудничества, но утвержденные договоренности на 2009 и 2010 год являются компромиссными и оптимальными для обеих сторон.

Вместе с пересмотром ставок интерконнекта стороны также договорились о новых условиях использования кабельной канализации электросвязи «Укртелекома»: утвердили финансовые условия, согласовали сроки переподписания договоров о сотрудничестве во всех регионах Украины. «Мы удовлетворены результатами, достигнутыми в рамках долгого и непростого переговорного процесса. На мой взгляд, важно отметить два факта – первый: новые ставки интерконнекта – это двухсторонний компромисс операторов; и второй: постоянное участие в переговорах главы НКРС Сергея КОЛОБОВА с конструктивной и четкой позицией», - отметил генеральный директор компании «Укртелеком» Георгий ДЗЕКОН.

Коммерческие условия соглашений стороны не разглашают.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи, с абонентской базой 22,16 млн. чел. (по состоянию на 1 ноября 2009 г.). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах.

ОАО «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, лидер среди интернет-провайдеров и мобильный оператор нового стандарта.

Компания предоставляет свои услуги более 10 млн. абонентов фиксированной телефонии, сотням тысяч пользователей услуг коммутированного и некоммутированного доступа к сети Интернет. Также компания предлагает своим клиентам новейшие современные услуги: передача данных и строительство виртуальных частных сетей, видеоконференции, услуги мобильной связи нового стандарта под ТМ Utel.