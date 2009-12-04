Ющенко подписал закон об актах Нацсовета по телерадиовещанию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменений в Закон «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” относительно усовершенствования стадий принятия и порядка обнародования актов Национального совета путем приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.

Текст закона, принятого Верховной Радой Украины 17 ноября, размещен на официальном сайте главы государства.

По закону, Нацсовет в рамках своих полномочий принимает регуляторные акты, в том числе нормативно-правовые, а также другие акты индивидуального действия. Регуляторные, в том числе нормативно-правовые, акты должны проходить все стадии принятия и порядок обнародования актов, определенных Законом «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Нормативно-правовые акты, кроме требований, предусмотренных частью второй этой статьи, должны проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины.

Акты Национального совета, не являющиеся регуляторными, не позже следующего дня после их принятия обнародуются на официальном веб-сайте Национального совета, передаются для обнародования в печатных средствах массовой информации Национального совета и вступают в силу со дня принятия, если другое не предусмотрено в самом акте, но не раньше дня обнародования.