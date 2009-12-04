Самолет на солнечных батареях поднялся в воздух

Первый в мире самолет на солнечных батареях Solar Impulse совершил пробный полет. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на официальный сайт проекта.

Полет прошел на минимальной высоте - Solar Impulse оторвался от Земли не более чем на метр и пролетел около 350 метров. Инженеры проекта подчеркивают, что целью испытания было не поднять самолет на большую высоту, а проверить характеристики летательного аппарата.

Настоящие испытания Solar Impulse пройдут в ближайшее время. Так, в рамках одного из тестов самолет должен пролететь без посадки 2 дня и одну ночь. Окончательной целью серии летных испытаний является подготовка аппарата к кругосветному перелету, который запланирован на 2012 год.

Проект самолета на солнечных батареях разрабатывается швейцарским аэронавтом Бертраном ПИКАРОМ (Bertrand Piccard). На крыльях Solar Impulse, размах которых составляет 60 метров, установлены 12 тысяч солнечных батарей, их вес составляет 400 килограммов. Вырабатываемого ими электричества достаточно, чтобы четыре мотора мощностью по 10 лошадиных сил работали даже в темное время суток. Общий вес конструкции составляет около 1,6 тонны.