Украинский рынок серверов сократился

В третьем квартале 2009 г. украинский рынок серверов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, сократился в денежном выражении почти на 69% – до 11,6 млн. долл. (в ценах для конечных пользователей). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании IDC в Украине.

Согласно сообщению, при этом аналитики констатируют факт наибольшего падения продаж этих устройств среди всех типов компьютерного оборудования.

По данным IDC, поставки серверов архитектуры х86 в количественном выражении упали на 72% – до 2 185 шт. Всего на зарубежных вендоров пришлось почти 65% (в III кв. 2008 г. – 67%), а суммарные позиции ТОП-5 локальных производителей выросли с 17% в III кв. 2008 г. до 21%. В тройке лидеров – HP, доля которой впервые превысила 50% (50,4%), Dell (8,6%) и украинская компания Entry (6,3%).

В сумме за три квартала т.г. на отечественный рынок было поставлено 5 218 серверов этого типа, что соответствует падению в размере 73%. По прогнозам IDC, в целом, в 2009 году объем рынка должен составить порядка 8 тыс. устройств – на 66% меньше, чем годом ранее.

В то же время, по мнению ведущего аналитика киевского офиса IDC по серверам и системам хранения Андрея ГОЛОВНЫХ, в следующем году не стоит ожидать роста продаж серверов х86 более чем на 17-20%, ведь в первой половине года большинство предприятий займет выжидательную позицию в плане ИТ-инвестиций.

Затраты украинских предприятий на приобретение серверов RISC/EPIC составили в III кв. т.г. 5,3 млн. долл. – почти на 44% меньше, чем год назад. Доли компаний распределились аналогично II кварталу: HP (47,7%), IBM (30,4%), Sun Microsystems (21,2%).

На фоне вызванного кризисом сокращения закупок аппаратного обеспечения, IDC отмечает смещение спроса в классе RISC/EPIC в сторону систем High-end и продолжающуюся экспансию систем x86 в сегмент Mid-range. По сравнению с I-III кв. 2008 г., за три квартала 2009 г. средняя цена сервера RISC/EPIC выросла с 125 тыс. долл. до 143 тыс. долл. за устройство. В то же время, доля поставленных украинским заказчикам систем x86 с четырьмя и более процессорами увеличилась с 2,4% до 3,3%.

Справка УНИАН. Компания IDC (США) – поставщик маркетинговых исследований и консультационных услуг, организатор конференций в области ИТ, телекоммуникаций и бытовых высокотехнологичных устройств. С 1990 г. IDC предоставляет важнейшую информацию о рынках информационных технологий и телекоммуникаций в Центральной и Восточной Европе, имеет офис в Украине.

IDC – дочернее предприятие компании IDG, лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий, исследований и специализированных мероприятий.