НКРС одобрила проект вывода Кабмина к законопроекту

Вчера, 3 декабря, Национальная комиссия регулирования связи (НКРС) одобрила проект вывода Кабинета Министров Украины к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» (относительно обеспечения доступа к кабельной канализации электросвязи (ККЭ) № 5333 от 10 ноября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в НКРС.

Согласно сообщению, принятие проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» обусловлено необходимостью дополнительного влияния государства на отношения, возникающие во время предоставления услуг доступа к ККЭ, а также на развитие добросовестной конкуренции на этом рынке, интенсификацию использования ограниченных ресурсов, стимулирование внедрения новейших технологий в сфере телекоммуникаций.

Как отмечают в НКРС, предложенные проектом закона нормы, направленные на внедрение тарифного регулирования доступа к кабельной канализации электросвязи, являются актуальными и долгожданными на телекоммуникационном рынке Украины и отвечают требованиям директивы 2002/19/ЄС Европейского парламента и Совета Европы от 7 марта 2002 года.

Реализация предложенных в законопроекте услуг будет содействовать развитию рынка телекоммуникаций в Украине и доступа отечественных потребителей к услугам путем внедрения государственного регулирования тарифов на пользование ККЭ.

В соответствии с решением НКРС, проект вывода к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» в установленном порядке будет направлен в Кабинет Министров Украины.