Кабмин выделил акваторию порту «Усть-Дунайск»

Кабинет Министров Украины своим постановлением предоставил акваторию в пользование морскому торговому порту «Усть-Дунайск» (Одесская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, территория закреплена в пределах акватории ковша порта, морского подходного канала, района якорных стоянок N367, 368, 369, 370 и 397, акватории устья Прорва, акватории реки Дунай вблизи причала грузового района и причала морского вокзала в г. Вилково, а также акватории портопункта Килия, к которой принадлежит водное пространство Килийского устья Дуная от 42-го до 54-го км.

Решение принято при условии недопущения в дальнейшем передачи отмеченной акватории или ее частей другим субъектам хозяйствования. На порт возложена ответственность за обеспечение безопасности судоходства в пределах его акватории.

Справка УНИАН. Морпорт "Усть-Дунайск" расположен в южной части Жебрияновской бухты Черного моря и граничит с Очаковским гирлом Дуная.

Порт специализируется на перевалке грузов с морских судов на речные для дальнейшей транспортировки по Дунаю и наоборот.

Производственная мощность порта составляет 4 млн. тонн грузов в год.