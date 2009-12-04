С 7 декабря Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» внедряет услугу по пересылке приоритетных почтовых отправлений. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрпочты».

Согласно сообщению, услуга касается простых и рекомендованных почтовых отправлений (карточек, писем, бандеролей), посылок, а также писем и бандеролей с объявленной ценностью.

Нововведение дает возможность предложить пользователям новый вид почтовых услуг высшего качества, поскольку приоритетные почтовые отправления обрабатываются и перевозятся в первоочередном порядке.

Сроки пересылки приоритетных отправлений сокращаются на один - два дня сравнительно с неприоритетными. В частности, срок пересылки простых приоритетных писем между областными центрами составляет 2 дня (без учета выходных дней объектов почтовой связи), а неприоритетных – 4 дня. Простые приоритетные письма пересылаются между районными центрами разных областей Украины за три дня, а неприоритетные – за 5 дней.

Тарифы на пересылку приоритетных отправлений: простое письмо массой до 20 г – 4,30 грн.; простая бандероль (до 100 г) – 6,20 грн.; рекомендованное письмо (до 20 г) – 7,30 грн.; рекомендованная бандероль (до 100 г) – 9,20 грн.; посылки (до 1 кг) в пределах области – 12,9 грн.; посылки (до 1 кг) в пределах Украины – 21,8 грн.

При этом пресс-служба отмечает, что существующие тарифы на пересылку неприоритетных почтовых отправлений сохраняются: стоимость пересылки неприоритетного простого письма массой (до 20 г) и в дальнейшем будет составлять 1,50 грн.