НБУ продлил мораторий на требования кредиторов «Трансбанка»

Правление Национального банка Украины постановлением №716 от 2 декабря т.г. продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Трансбанк» путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов с 3 декабря 2009 года до 3 февраля 2010 года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 марта т.г. ввел временную администрацию в АКБ «Трансбанк». Временная администрация была введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев. Временным администратором был назначен Михаил БЕРДИЙ. С 4 июня 2009 года временным администратором в банке назначен независимый эксперт Александр АНДРИЙЧУК.

Согласно постановлению правления НБУ (№519 от 1 сентября 2009 г.) мораторий на удовлетворение требований кредиторов был продолен с 2 сентября по 2 декабря 2009 года, кроме обязательств по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в рамках лимитов, установленных временным администратором.

Справка УНИАН. АКБ «Трансбанк» основан 9 октября 1991 года (изначально назывался «Киевдорбанк»).

Активы банка на 1 октября т.г. составляли 301 млн. 440 тыс. грн., обязательства – 819 млн. 823 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 859 млн. 191 тыс. грн. Показатель собственного капитала банка на 1 октября был отрицательным – 518 млн. 383 тыс. грн. Уставный капитал банка с начала года увеличился в полтора раза, и на 1 октября т.г. составил 65 млн. грн.

«Трансбанк» завершил 9 месяцев т.г. с убытком 641 млн. грн. против 2,5 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года.