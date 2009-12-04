Члены экипажа судна возле «Южного» отравились фосфином

Причиной отравления граждан Украины - членов экипажа судна «Святой Стефан» (флаг Либерия), находившегося возле порта «Южный», стал фосфин, концентрация которого превысила предельно допустимые нормы в 10-50 раз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», судно с 29 ноября находилось на рейде этого порта после загрузки зерном. Групповое отравление произошло 3 декабря. В 20.40 четверга поступило сообщение, что один член экипажа, моторист 1969 г.р., умер.

В 21.25 было принято решение завести судно на карантинный причал.

После обследования судна и получения разрешения МЧС и СЭС пять пострадавших членов экипажа были сняты с судна и госпитализированы.

Специалисты химико-радиологической разведки МЧС и бригады врачей-токсикологов СЭС определили, что причиной отравления стал фосфин, концентрация которого превысила предельно допустимые нормы в 10-50 раз.

Сегодня в 6.20 трюмы были открыты для дегазации, проводится дегазация путем интенсивной работы принудительной вентиляции судна.

Сейчас «Святой Стефан» находится у причала №1 порта Южный.

Согласно информации Одесской областной клинической больницы, трое из пяти пострадавших уже переведены из реанимации в отделение гастроэнтерологии. Двое ожидают результатов анализов.

Остальные члены экипажа - 19 человек, которые размещены в гостинице порта Южный, были сегодня дополнительно осмотрены врачами. Один из них, который болеет сахарным диабетом, госпитализирован. Состояние других нормальное, не вызывает никаких опасений, отмечают врачи.

Проводится расследование причин несчастного случая. В состав комиссии входят представители прокуратуры, милиции, порта, а также агентская компания «АТИС» и ООО «Трансинвестсервис», на причале которого проводилась загрузка судна зерном, говорится в сообщении.