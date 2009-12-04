В Николаевской обл. за нарушение ПДД наложено более 55 млн. грн. штрафов

За нарушения правил дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции в Николаевской области с начала нынешнего года было наложено штрафов на общую сумму 55 млн. 974 тыс. 831 грн. Из них, по данным Госказначейства Украины, уже оплачено 19 млн. 947 тыс. 376 грн.

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью управления ГАИ в Николаевской области.

Рекордсменом по количеству нарушений на дороге считается житель областного центра, в отношении которого в нынешнем году составлено 22 протокола на общую сумму 7 тыс. 540 грн. Наиболее частое нарушение, которое он совершал, - превышение скорости, сообщают из управления ГАИ.

Ни один штраф водитель-лихач еще не оплатил. Сотрудники областного ГАИ готовят документы в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания штрафов со злостного нарушителя.

В нынешнем году в государственную исполнительную службу области переданы для исполнения 30 765 постановлений о наложении административных санкций на водителей, нарушивших правила движения. В том случае, если нарушитель не оплатит вовремя штраф и не предоставит квитанцию об этом в ГАИ, он не сможет пройти государственный техосмотр или совершить какие-либо операции по регистрации или перерегистрации транспортных средств, обменять свидетельство водителя, информируют в управлении.