"РЖД" меняет вагоны в "Невском экспрессе"

ОАО "РЖД" приняло решение заменить вагоны в обоих составах "Невского экспресса", курсирующих между Москвой и Петербургом, на вагоны другой модификации, говорится в сообщении компании, распространенном в субботу. передает РИА Новости.

Накануне Ространснадзор предписал "РЖД" приостановить эксплуатацию вагонов "Невского экспресса" и провести дополнительные испытания по безопасности. "С 5 декабря в составе поезда "Невский экспресс"вместо вагонов для сидения будут курсировать вагоны открытого "купейного"типа сидячей модификации", - говорится в сообщении РЖД.

Как отмечается в документе, это решение принято "в целях обеспечения морального спокойствия пассажиров". В РЖД подчеркивают, что замена вагонов в поезде "Невский экспресс"связана с желанием компании обеспечить моральное спокойствие пассажиров. В то же время РЖД оспорило предписание Ространснадзора о приостановлении скоростной эксплуатации вагонов поезда "Невский экспресс" и подало иск в Арбитражный суд Москвы, сообщает компания.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы тел погибших накануне писала, что больших жертв при крушении "Невского экспресса"можно было бы избежать, если бы не непрочные кресла, оторвавшиеся от пола в результате схода состава с рельсов. По данным издания, поезд был укомплектован комфортабельными, но непрочными алюминиевыми креслами немецкого производства. Аналогичные изделия российских производителей могли бы устоять, о чем свидетельствует предыдущая авария "Невского экспресса", в которой обошлось без жертв, утверждает газета.