Toyota запустит завод в штате Миссисипи

Мировой автогигант Toyota намерен в 2011 году запустить завод по производству автомобилей в американском штате Миссисипи, строительство которого было заморожено из-за мирового кризиса в декабре прошлого года, сообщили в воскресенье японские СМИ.

Решение о размораживании строительства вызвано высоким курсом иены, который значительно удорожает экспорт и сделает более выгодным производство за пределами Японии. Японские компании в прогнозах на этот год заложили курс из расчета 94-95 иен за 1 доллар. По подсчетам Toyota, при росте курса только на 1 иену компания потеряет за год 30 миллиардов иен (345 миллионов долларов).

В декабре прошлого года Toyota объявила, что откладывает строительство нового завода в штате Миссисипи (США) на неопределенный срок из-за влияния мирового финансового кризиса и резкого сокращения уровня продаж автомобилей в мире. Завод в Миссисипи по первоначальным планам должен был производить многофункциональные внедорожники спортивного класса SUV. В феврале прошлого года компания планировала инвестировать в строительство 1,3 миллиарда долларов. Однако из-за сокращения спроса на большие автомобили в связи с высокими ценами на бензин в июле 2008 года Toyota скорректировала планы и решила производить на американском заводе автомобили с гибридным двигателем Prius с экономичным расходом горючего. Производство должно было начаться со второй половины 2010 года. По признанию автоконцерна, построившего в Северной Америке 7 заводов с 1984 года, он впервые вынужден был прибегнуть к откладыванию сроков строительства завода, сообщает РИА Новости.