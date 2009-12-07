В Канаде сошел с рельсов поезд с пропаном

10:23, 07 декабря 2009
Транспорт/Связь
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Пострадавших нет

В южной провинции Канады - Саскачеване - накануне сошел с рельсов товарный поезд, перевозивший пропан. На тушение пожара, возникшего в результате аварии, потребовалось несколько часов, сообщает Associated Press.

Пострадавших нет, однако около пяти семей, проживающих в небольшом селении района Спа Хилл в 2 км от места крушения, были эвакуированы. Также, местные власти приняли решение о закрытие воздушной зоны в радиусе 11 км от места происшествия. Причины произошедшего выясняются.

 

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