УЗ назначила на новогодние праздники 28 дополнительных поездов
12:47, 07 декабря 2009Транспорт/Связь
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Российские дороги - 20
На сегодняшний день железные дороги Украины назначили 28 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В частности, девять поездов назначила Юго-Западная железная дорога; шесть - Приднепровская железная дорога; пять - Одесская; по три - Южная и Львовская; два дополнительных поезда назначила Донецкая железная дорога.
Кроме того, 20 поездов (из них - 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
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