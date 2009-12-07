Украина заинтересована принимать рудного сырья из Бразилии

Украина предложила Бразилии совместное участие в развитии перевалочных мощностей. Инициатива прозвучала в ходе состоявшихся в Киеве переговоров президента Федеративной Республики Бразилия Луиса Игнасио Лулы да Силва с высшим руководством Украины.

Как указал президент Украины Виктор Ющенко в ходе двустороннего бизнес-форума, приуроченного к визиту бразильского президента, Украина заинтересована в развитии мощностей Одесского портового узла под прием рудного сырья из Бразилии. «Это чувствительный проект для нашей металлургии», - подчеркнул В. Ющенко.

Идею поддержала премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, указав на важность данного проекта для развития украинской металлургии. «Заслуживает внимания инициатива относительно совместного строительства в Украине морского терминала для обработки железорудного сырья высокого качества», - отметила Ю. Тимошенко, выступая в ходе встречи с де Силвой в расширенном формате. Премьер подчеркнула, что развитие портовых возможностей Украины является перспективным направлением украинско-бразильского стратегического сотрудничества.