Грузооборот морских портов Финляндии за 10 месяцев сократился на 19,1%

Грузооборот морских портов Финляндии за 10 месяцев 2009 года сократился на 19,1% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 65 млн 54,471 тыс. тонн.

Как указано в материалах Ассоциации финских портов, перевалка импортных грузов в морских портах страны в январе-октябре 2009 года составила 35 млн 242,067 тыс. тонн (-20,5% по отношению к прошлому году), экспортных - 29 млн 812,404 тыс. тонн (-17,5%). В отчетном периоде наибольший объем перевалки грузов был в порту Щелдвик (Sköldvik) - 14 млн 294,054 тыс. тонн, сокращение грузооборота по сравнению с показателем 2008 года составило 1,9%, передает ИАА "Портньюс".

Ранее сообщалось, что грузооборот финского порта Котка январе-октябре 2009 года сократился на 34,9% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6,34 млн тонн, грузооборот порта Хельсинки за январь-октябрь 2009 года снизился на 19% - до 8,218 млн тонн. сообщает РЖД-Партнер.ру.