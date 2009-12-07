В больницах находятся 86 пострадавших при крушении "Невского экспресса"

По состоянию на 13:00 мск 7 декабря 2009 года в стационарах находятся 86 пострадавших при крушении поезда "Невский экспрес", из них в тяжелом состоянии 4 человека, сообщает Минздравсоцразвития РФ.

На данный момент на стационарном лечении в Санкт-Петербурге находятся 72 человека, 1 из них в тяжелом состоянии, а в Москве - 14 человек, в тяжелом состоянии - 3.

Напомним, в результате трагедии погибло 26 человек, в том числе 1 человек скончался в больнице 29 ноября. Все погибшие опознаны, сообщает k2kapital.