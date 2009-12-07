КАМАЗ продаст в 2010 г. 30 тысяч автомобилей

Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ планирует продать в следующем году около 28-30 тысяч автомобилей, сообщил в интервью телеканалу Russia Today директор по маркетингу КАМАЗа Ашот Арутюнян.

"2010 год будет очень сложным. Я думаю, рост на рынке грузовых автомобилей составит 10%, максимум 15%, в России. В следующем году мы постараемся продать 4 тысячи грузовиков на иностранных рынках и 24-25 тысяч - на российском рынке. Гораздо более значительный рост можно ожидать в 2011 году - он составит около 30%", - заявил Арутюнян. По его словам, в конце текущего года КАМАЗ вышел на уровень продажи в 3 тысячи грузовых автомобилей в месяц. "Это пока еще не на уровне докризисного периода, но все же всего лишь на 25% меньше", - отметил Арутюнян.

Ранее директор по корпоративным финансам компании Елена Милинова заявляла, что уровень продаж грузовиков в 2009 году запланирован в 24 тысячи автомобилей. По озвученным ранее прогнозам, в 2010 году продажи автомобилей составят 26-27 тысяч штук, но только при условии сохранения господдержки на уровне 2009 года.

КАМАЗ занимает одиннадцатое место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В единый комплекс компании входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группу КАМАЗ входят 96 предприятий. сообщает РИА Новости.