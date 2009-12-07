Daimler ждет в 4-м кварталеувеличения продаж Mercedes-Benz

Немецкий автогигант Daimler ждет заметного увеличения продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz в четвертом квартале текущего года на фоне позитивных результатов, полученных отделением в ноябре.

"Как ожидалось, в ноябре мы укрепили (результаты) за счет позитивного развития в октябре и еще раз значительно увеличили объемы продаж по всему миру", - заявил директор по продажам и маркетингу Mercedes Йоахим Шмидт.

Продажи автомобилей под брендом Mercedes-Benz в ноябре текущего года выросли на 19 процентов в годовом исчислении до 88.600 единиц. При этом продажи автомобилей Smart упали на четыре процента до 9.800 автомобилей.

Общий объем продаж отделения Mercedes-Benz Cars в ноябре увеличился на 16 процентов в годовом исчислении и составил 98.400 единиц.

По мнению Шмидта, дополнительный импульс к увеличению продаж в ближайшие несколько недель даст новый автомобиль семейства E-Class, ставший очень востребованным у покупателей, сообщает Рейтер.