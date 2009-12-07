Бюджет министерства сообщений Латвии сокращен на 25%

Сейм Латвии утвердил бюджет министерства сообщения на 2010 год – он составит $492 млн долларов (231,3 млн латов), что на $159 млн (75 млн латов) или на 24,48% меньше, чем в прошлом году и на 51,2% меньше, чем в 2007-м.

По данным министрества сообщений Латвии, наибольшее сокращение бюджета на $74 млн до $190 млн (89,7 млн латов) на следующий год отмечено в программе «Государственный автодорожный фонд». В связи со сложившейся экономической ситуацией финансирование и поддержание второстепенных дорог республики пока откладывается.

На $93,6 млн (44 млн латов) сокращено финансирования бюджетной (государственной) части железнодорожных проектов инициированных Европейским фондом, сообщает РЖД-Партнер.