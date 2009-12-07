Полтавский автоагрегатный завод увеличил отгрузку продукции

В январе-ноябре 2009 года Полтавский автоагрегатный завод, входящий в холдинговую компанию «АвтоКрАЗ», отгрузил продукции на 61,1 млн. грн., что на 59% больше, чем за соответствующий период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

По данным пресс-службы, за отчетный период завод произвел товарной продукции на сумму 53,9 млн. грн. В общем объеме отгруженной в январе-ноябре продукции доля экспорта составила 75,5%, в том числе тормозной аппаратуры – 93,9%.

По результатам работы за прошедшие месяцы практически достигнут уровень продаж 2008 года на российском и молдавском рынках, на 24,5% вырос объем поставок в Германию, более чем в 2 раза увеличился объем поставок в Венгрию, втрое - в Казахстан.

Ноябрь стал месяцем пиковой реализации товаров народного потребления (ТНП), производимых заводом, - мясорубок, соковыжималок, кухонных комбайнов и пр. При общей сумме реализации товаров народного потребления за 11 месяцев в размере 11,1 млн. грн., доля ноября составила около 20% от продаж 2009 года. Третий квартал стал наиболее результативным с точки зрения производства и реализации в силу сезонности производимых аппаратов и товаров, отметили в пресс-службе. Поэтому объем реализованной и произведенной продукции составил 90% и 80% от объема реализации и производства в третьем квартале, в том числе тормозной аппаратуры - 87% и 78%, товаров народного потребления - 89% и 86%.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования и товары народного потребления.

Свою продукцию завод реализует в Украине, поставляет в страны СНГ и Балтии, а также в Китай, Болгарию, Францию, Германию, Австрию, Великобританию, Швейцарию, Грецию, Турцию и Польшу.

В 2008 году Полтавский автоагрегатный завод увеличил объемы реализации продукции на 3,8 млн. грн., по сравнению с 2007 годом, – до 87,7 млн. грн.